Обнинск

В Обнинске назвали дату окончания капитальных ремонтов

Дмитрий Ивьев
02.12, 08:14
0 188
Все работы должны быть закончены до 15 декабря, сообщили в понедельник на планерке в администрации.

Напомним, всего в региональную программу на 2025 год включали 36 многоэтажек.

Ремонт крыш был запланирован по адресам: ул. Аксёнова, 12; ул. Блохинцева, 4; ул. Горького, 6; ул. Горького, 62; ул. Гурьянова, 25; ул. Звёздная, 7; ул. Королёва, 1; ул. Курчатова, 26; ул. Курчатова, 42; ул. Курчатова, 60; пр. Ленина, 1/6; пр. Ленина, 6/4; пр. Ленина, 83; пр. Ленина, 178; ул. Лермонтова, 3; ул. Ляшенко, 8; ул. Любого, 6; пр. Маркса, 32; ул. Менделеева, 2/1; ул. Мигунова, 8; ул. Мира, 21; Пионерский проезд, 31; ул. Энгельса, 2.

По пр. Ленина, 6/4; пр. Ленина, 16; пр. Ленина, 17/2 собирались ремонтировать фасады.

Два лифта должны были заменить по пр. Ленина, 160. Ремонт отмосток планировался по ул. Жолио-Кюри, 7; пр. Маркса, 75; пр. Маркса, 84; ул. Энгельса, 30.

Системы водоотведения ремонтировали по ул. Аксёнова, 9; пр. Маркса, 52; ул. Энгельса, 1.

Система холодного водоснабжения – по пр. Маркса, 52, система горячего водоснабжения – по пр. Маркса, 52. Обновление системы теплоснабжения запланировано было по ул. Аксёнова, 9; ул. Курчатова, 19; пр. Маркса, 52; ул. Энгельса, 1, системы электроснабжения – по пр. Маркса, 110 и ул. Победы, 3.

