В Боровском районе оштрафовали газоснабжающую организацию за срыв сроков

Прокуратура Боровского района сообщила о проведении проверки соблюдения требований законодательства о газоснабжении.

По словам прокуратуры, организация сорвала подключение объекта к магистральным сетям.

— В феврале был заключён договор на газификацию одного из объектов в районе. Однако организация не выполнила свои обязательства в установленные сроки, оставив заказчика без газа, - уточнили в ведомстве.

По инициативе прокуратуры главный инженер тарусского филиала компании был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей.

В настоящее время подключение объекта к газовым сетям уже выполнено.