-1...0 °С
Обнинск Жители Малоярославца останутся без воды
Обнинск

Жители Малоярославца останутся без воды

Дмитрий Ивьев
01.12, 11:51
0 118
Аварийное отключение запланировано в понедельник, 1 декабря, в связи с порывом водопровода на улице Тюменской в районе дома №6.

Без холодной воды останутся дома по улице Российских Газовиков, 31, 33, 35 и по улице Тюменской, 2, 4, 6.

- Сейчас идут согласования для начала проведения работ. В течение четырех часов сотрудники городского водоканала планируют устранить аварию, - прокомментировал Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

Новости по тегу
жкх
