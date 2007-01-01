Жители Малоярославца останутся без воды
Аварийное отключение запланировано в понедельник, 1 декабря, в связи с порывом водопровода на улице Тюменской в районе дома №6.
Без холодной воды останутся дома по улице Российских Газовиков, 31, 33, 35 и по улице Тюменской, 2, 4, 6.
- Сейчас идут согласования для начала проведения работ. В течение четырех часов сотрудники городского водоканала планируют устранить аварию, - прокомментировал Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
