Коммунальщики Обнинска в первую неделю зимы решили засыпать ямы на дорогах города

Администрация наукограда в субботу, 29 ноября, опубликовала план ямочного ремонта с 1 по 5 декабря.
Владимир Андреев
30.11, 09:26
Коммунальная дорожная техника будет работать на трех улицах Обнинска. Ликвидировать ямы на дорогах предполагается на улицах Железнодорожной, Красных Зорь и Университетской.

При этом в МБУ «Благоустройство» предупредили, что план этот может быть изменен в зависимости от погодных условий.

Синоптики в первую неделю зимы прогнозируют в Обнинске минимальную плюсовую температуру и отсутствие осадков.

