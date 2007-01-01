0...+1 °С
Обнинск

В деревне Писково восстановят дорогу после проведения работ

Евгения Родионова
28.11, 22:14
В среду, 26 ноября, жительница деревни Писково Боровского района рассказала об проблеме с дорогой в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, из-за проведения работ по газификации проехать по дороге очень сложно.

— Мы фактически остались без возможности проехать к своим домам, в связи с прокладкой газа в деревне. Обращались в администрацию с просьбой выехать на место и посмотреть жуткую картину, сплошное месиво из глины, а на нашей улице живут многодетные семьи и пожилые люди. Экстренные службы тоже проехать не смогут, если что-то случится! - написала женщина.

Администрация Боровского района прокомментировала ситуацию:

— После прокладки газопровода газовая организация обязана восстановить дорожное покрытие. Мы направили в их адрес письмо для принятия мер до конца года.

