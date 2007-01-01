0...+1 °С
В Боровске продавили участок дороги после ремонта

Евгения Родионова
28.11, 19:37
Об этом написал житель села Ворсино в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, дорогу отремонтировали всего полтора месяца назад, но она уже демонстрирует "симптомы" износа.

— Интересно, что это за дорога такая, которая не выдерживает вес большегрузов? В других местах тоже есть трещины, которые дорожники заливали битумом. Просто качество сделанной дороги давно у всех вызывало вопросы. Видимо все шесть лет гарантийного срока её и будут латать, - написал мужчина.

Администрация Боровского района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, участок дороги продавлен большегрузами. Выполненный ремонт находится на гарантии. Весной следующего года планируется это место восстановить.

