В Боровске продавили участок дороги после ремонта

Об этом написал житель села Ворсино в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, дорогу отремонтировали всего полтора месяца назад, но она уже демонстрирует "симптомы" износа.

— Интересно, что это за дорога такая, которая не выдерживает вес большегрузов? В других местах тоже есть трещины, которые дорожники заливали битумом. Просто качество сделанной дороги давно у всех вызывало вопросы. Видимо все шесть лет гарантийного срока её и будут латать, - написал мужчина.

Администрация Боровского района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, участок дороги продавлен большегрузами. Выполненный ремонт находится на гарантии. Весной следующего года планируется это место восстановить.