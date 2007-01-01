+1...+2 °С
В Обнинске изменят маршруты автобусов из-за перекрытия улицы Калужской

28.11, 16:20
Ограничение в районе дома №2 будут действовать со 2 по 12 декабря, сообщили в администрации города.

- В связи с проведением срочных работ на магистральных сетях водоотведения, с 24:00 1 декабря (в ночь с 1 на 2 декабря) по 24:00 12 декабря будет временно перекрыт проезд по улице Калужской в районе дома №2, сквозное движение по этой улице будет невозможно, как и поворот на улицу Калужскую с улицы Энгельса, - пояснили в администрации.

На время ограничений будет изменено движение общественного транспорта. Опубликованы временные схемы автобусов №4А, 4Б, 6 и 9.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

