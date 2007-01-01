+1...+2 °С
В Боровске начали ставить главную елку

Дмитрий Ивьев
28.11, 11:52
- Закуплены новые елочные украшения и дополнительные гирлянды, поставка которых ожидается от подрядчика, - рассказали 28 ноября в администрации города.

Также к середине декабря в парке «Текижа» и у фонтана на улице Мира будут установлены две живые ели.

- Самым ожидаемым событием для жителей Боровска наверняка является украшение новогодней красавицы в рамках традиционной акции «Нечужая игрушка», - прокомментировали в администрации. - Информация о начале акции будет объявлена дополнительно, после завершения установки ели.

