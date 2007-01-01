Женщина из Обнинска потеряла миллион, пытаясь купить машину через мессенджер

Жительница Обнинска захотела приобрести автомобиль за границей и нашла подходящее предложение в одной из тематических групп в мессенджере. Там она связалась с человеком, который представился менеджером, сообщили 28 ноября в Управлении МВД по Калужской области.

Ей прислали фото и характеристики авто. После оформления договора и доверенности женщина перевела 319 тысяч рублей под предлогом оплаты таможенной пошлины.

Потом с ней вышел на связь другой менеджер и попросил оплатить полную стоимость машины - 721 тысячу рублей, а затем ещё 250 тысяч в счёт дополнительной пошлины. Женщина выполнила все переводы и стала ждать доставку автомобиля.

Однако через несколько дней ей пришло SMS с требованием внести ещё 450 тысяч рублей. Это показалось ей странным, и она решила поискать информацию в интернете. Найдя описания похожих мошеннических схем, она поняла, что её обманули, и сразу обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба составила почти 1,3 миллиона рублей. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», идёт расследование.