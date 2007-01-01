Жители деревни Кабицыно ищут дворника
В среду, 26 ноября, в нашу редакцию обратилась жительница деревни Кабицыно Боровского района.
По её словам, территория у контейнеров на улице Шахматной практически постоянно в мусоре.
— Вот посмотрите ситуацию сегодня после вывоза мусора. Пока не будет дворника, эту проблему не решить, - написала женщина.
Администрация Боровского района прокомментировала ситуацию:
— Бытовой мусор вывозит региональный оператор. По вопросу несвоевременного вывоза мусора региональным оператором обратитесь, пожалуйста, в министерство строительства и ЖКХ.
Мы направили запрос в министерство строительства и ЖКХ Калужской области. Ждём ответ.
Напоминаем, что ранее мы уже писали об этой проблеме.
