Обнинск

В Обнинске женщина поверила в лотерею в мессенджере и отдала мошенникам 15 тысяч

Дмитрий Ивьев
26.11, 12:14
0 236
Жительнице Обнинска в одном из мессенджеров написала незнакомка по имени Ксения и сообщила, что та выиграла 300 тысяч рублей - якобы за большое количество подписок в соцсетях, сообщили 26 ноября в УМВД по Калужской области.

Женщина обрадовалась и начала переписываться с организатором, чтобы узнать, как получить выигрыш. Но вместо денег ей начали предлагать всё новые платежи: сначала - 3 тысячи рублей за комиссию, потом - ещё 2 тысячи, потому что платёж не прошёл. Затем потребовали 6 тысяч на проценты и ещё 4,5 тысячи - на подтверждение перевода.

Каждый раз женщина верила и переводила деньги со своего счёта. Всего она отправила мошенникам 15 500 рублей.

В итоге ей прислали фото чека на 3 миллиона рублей и написали, что по ошибке перевели не 300 тысяч, а 3 миллиона, и теперь она должна вернуть лишние 2,7 миллиона. Только тогда женщина заподозрила неладное, проверила свой счёт - и увидела, что на нём так и не появилось ни копейки.

Поняв, что её обманули, она сразу обратилась в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас идёт расследование.

