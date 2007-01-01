+4...+5 °С
Обнинск В Обнинске поймали мужчину, укравшего куртку из магазина одежды
Обнинск

В Обнинске поймали мужчину, укравшего куртку из магазина одежды

Дмитрий Ивьев
26.11, 11:36
0 377
В местную полицию обратились представители сети магазинов одежды: из одного из их торговых залов пропала куртка и ещё несколько вещей на общую сумму около 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на подозреваемого - им оказался 45-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина зашёл в магазин, выбрал несколько вещей и пошёл в примерочную. Заметив, что на одной куртке нет антикражного датчика, он надел её поверх своей одежды, а остальное вернул на полки. Затем спокойно вышел из магазина, не оплатив покупку.

Позже он рассказал, что продал куртку первому встречному на улице, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет колонии, сообщили 26 ноября в УМВД по Калужской области.

Новости по тегу
криминал
