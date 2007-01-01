В Балабаново канализацию забили бытовым мусором

Систему пришлось промывать специальными машинами, сообщили 25 ноября в администрации города.

- Из канализационных колодцев были извлечены десятки килограммов бытового мусора, - говорится в официальном комментарии. - Среди них - влажные салфетки, ушные палочки, средства личной гигиены и даже детские подгузники.

Всё это, по словам коммунальщиков, жители многоквартирных домов регулярно сбрасывали в унитазы.

- Как отмечают в водоканале, причина этого «коммунального хаоса» банальна - человеческая лень и игнорирование элементарных правил эксплуатации канализационной системы, - заявили в администрации. - Мы призываем горожан к ответственности: канализационная система - не мусорный бак, и ее исправная работа зависит от культуры потребления каждого жителя!