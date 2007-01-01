+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске вынесли приговор мужчине, который зарезал знакомого
Обнинск

В Обнинске вынесли приговор мужчине, который зарезал знакомого

Дмитрий Ивьев
26.11, 11:12
0 312
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Трагедия произошла 7 апреля в доме на улице Мира.

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились, рассказали 26 ноября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

48-летний мужчина ножом ударил друга в грудь. Травмы оказались смертельными.

- Обнинским следователям удалось опровергнуть версию осужденного о необходимой обороне. На допросе мужчина пояснил, что не имел умысла убивать потерпевшего, а лишь защищался, - рассказали в СК.

Виновника отправили в колонию строгого режима на девять лет.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitjdFovQmx2bGRUZ0FFS1YzZ1p4emc9PSIsInZhbHVlIjoiU3BhWkZlZzdQSVIvUFp2VjZmUlNTMnozSC8vbkxuQ1Nwc2tTT1BVeTFHY0QxZnVFNkdHYTd5R1JJdmRjb1lMb0FKbEtDemJLajBpV0lvYzFTYjdQczNia2pKcnRGbDJ6emVzTkJqSUgxSzRDKzNkVWRVU2ZSSDFGcDRVTFMrVTBPZlZTNHBQL0psRDUwRDJzYitJL1V4bE1Oc2IrN0VSL1BBOU1udjRpbFdMS3l4Y3phZUtreUFSSnlFQ0dITEVYeTJPOHdDbDcvbXZMMHZQQmlFL1NiVEJ0WTVwSXBiUi9yeGJFU3lSV2tRdWdreU83SjlsTlNObzRIRmpSdStCS0lBWjNLQms2eEZnOHVQWUpwSzZOb2Y4WUc0OW5SZmZJSGFyL1k1QWdkdHU4WHdiTlk5RjFsVUpOT2VBS2s5NGJqNE90U1RuKzRieE9IWCtsbXdYazhiUEhIUjN2R3Q3UmpWc2FvdHBtNGZSMUF2N3lyYzRaN3pLVE5Eb3VpVytUajZWVXJWQ2ZlNmNjL2dFT2FSQlJER1NkRnRvQnIwcC9YUHF2OUJlekNKT2Fhd3dpazBUMTNnYkkzSmpWMG8xZyIsIm1hYyI6IjAzYmM0M2ZkNTA0ZDM3NWIwM2Q0ZTY5MTQ3ZWQ3ZjE1NjM1NmFlMDE3Y2FjMjY2NjRhYjcwM2MzNWUwMGRkZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhWY0FEQ1hBVjZGbHgzU01CU2NEbnc9PSIsInZhbHVlIjoidlFMdVk5NzNDelMzWk1ZaUhmeHl4OXJNQnoxSmRrbmRJd09XMUpoUUQ3UTI3b3c0V1puTCt6Q2wvNm9PZnJWYWhScGNtaVlGZFpmTlJUZDJKRFQxR1hqeWw0dXlyMGFnZDRCZmZ1enNibGU2MzJkV01rQzc0V0dPNWFYUDU1VnYrVXJuZCsvK1QvWXd3KzRZVDZHZURwV3FTSWpSM2ZDTHk5MmV0Y0lFZGxvRndINi92dlVPRUZ0UmFhR3hHQmlOditaNUJ5aTdtMGdlR0JoaUprTDdrVjVEbEQzOG1RNTlTVU96cWF3b0Q3ZU5wamp5MEZUSGE2SHBFMkRFT243eFJUOU1jVSttVjlmL3NzYk5oVWIvR0p4UXBxT2hXNmJSYUNTSlZnZW1abkt5Vis2cmJiQjlvRk5wQnd5cFZNOU9RYVRNcEY1ZGhUWXVLUGlHNUtFbVRaVlB4V0NSL0tlVU1hNnFJWGpoM1NZRU9rSHVzRnphaERDNFpHZXlGMHpORmYrd3ZOMmpLRFZqTTF0RkN0Y3ExQ0RVa2hiUlNPS1ViRmZNd21JNzdIM2NqK3hUajZhaTFaVmkvbG16V1VyY1FBUzZDSzJsT24xL3I5WFpCRTlhcXkrUXVKbHE5TnhYSTdKQlo4UHcrNld2VVpOZm14cUxFWFJEWnJIY3NnM1l2SXRGcW5rN0wvTGYrZUZuVG56VkJ3T3U1dGtlRUpsRVhUWUt4ZXZvNTZMeDE3MzRCQkY0K05SUFRHTVE3RU9xM1ZvV1EvOFlheTFIQjROcm1URFVDVURHTmNnNDZicE9CVVRrQ25GdURXTGx6V0ZDVDdET3VtWXRRSyt4QlNWOSIsIm1hYyI6IjA4MWYzZjJkM2JlNmMxMDczOGY3MDA1MzQ2OTBjM2M4YzU5MTU4ODQ4Y2NjZDQzNmE5NzhkMTlkNzNmYmVlYjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+