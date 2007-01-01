В Обнинске вынесли приговор мужчине, который зарезал знакомого
Трагедия произошла 7 апреля в доме на улице Мира.
Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились, рассказали 26 ноября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
48-летний мужчина ножом ударил друга в грудь. Травмы оказались смертельными.
- Обнинским следователям удалось опровергнуть версию осужденного о необходимой обороне. На допросе мужчина пояснил, что не имел умысла убивать потерпевшего, а лишь защищался, - рассказали в СК.
Виновника отправили в колонию строгого режима на девять лет.
