В Обнинске городские автобусы поедут по новому расписанию с 1 декабря
Обнинск

В Обнинске городские автобусы поедут по новому расписанию с 1 декабря

Дмитрий Ивьев
26.11, 10:17
В обновлённом варианте будет учтено появление четырёх новых маршрутов №2 КГ, №2 АБЗ, №3 КГ, №3 АБЗ.

- Постарались развести время их прибытия на остановки с существующими маршрутами, - пояснили 26 ноября в «Обнинском городском транспорте». - Отдельные рейсы скорректированы под время прибытия электричек.

Также отмечается, что с 1 декабря не все автобусы №6 и №8 будут заезжать к остановке «Технология». Изменения согласованы с руководством предприятия.

Маршруты №2 (АБЗ — ИАТЭ — АБЗ) и №3 (Кончаловские горы — Экодолье — Кончаловские горы) останутся.

Новое расписание можно посмотреть на сайте администрации города.

транспорт
