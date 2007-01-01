В Обнинске городские автобусы поедут по новому расписанию с 1 декабря

В обновлённом варианте будет учтено появление четырёх новых маршрутов №2 КГ, №2 АБЗ, №3 КГ, №3 АБЗ.

- Постарались развести время их прибытия на остановки с существующими маршрутами, - пояснили 26 ноября в «Обнинском городском транспорте». - Отдельные рейсы скорректированы под время прибытия электричек.

Также отмечается, что с 1 декабря не все автобусы №6 и №8 будут заезжать к остановке «Технология». Изменения согласованы с руководством предприятия.

Маршруты №2 (АБЗ — ИАТЭ — АБЗ) и №3 (Кончаловские горы — Экодолье — Кончаловские горы) останутся.

Новое расписание можно посмотреть на сайте администрации города.