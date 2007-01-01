В Обнинске поменяют схему движения на Северном въезде

С 1 декабря для реконструкции съездов транспортной развязки «Автодор» изменит схему организации дорожного движения при въезде в город с трассы М3 «Украина».

- Въезд в город будет осуществляться по хорде, ранее ведущей из города в сторону Москвы, с организацией двустороннего движения по ней и применением светофорного регулирования при съезде с автодороги М3, - пояснили в среду в администрации города.

Временные изменения будут действовать до окончания строительных работ – ориентировочно до мая 2026 года.

- Просим автовладельцев быть внимательными на данном участке дороги и учитывать возможные затруднения при планировании своих маршрутов, - обратились к водителям в администрации Обнинска.