В Малоярославце отловят стаю бездомных собак

Во вторник, 25 ноября, об этом сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

- Отлов, стерилизацию и содержание очередной стаи мы проведём в этом году, а оплатить услугу придётся уже из средств следующего, - пояснил он. - Я не вижу в этом серьёзной проблемы и поручил подготовить так называемый переходящий контракт, выделив необходимые средства из бюджета.

По словам Парфенова, бездействие в этом вопросе обойдётся гораздо дороже и повлечёт за собой более серьезные неприятности.