Обнинск

В Обнинске благоустройством будут заниматься до Нового года

Дмитрий Ивьев
25.11, 15:17
0 262
Во вторник, 25 ноября, ситуацию с восстановлением территорий, где ранее меняли сети, прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

- Действительно, не все еще доделали, - пояснил он. - В работе остается еще 15 адресов. Есть несколько проблемных объектов. На пр. Ленина, 26 возникли сложности с подрядчиком. Сейчас его заменили.  Но и результаты есть. С начала 2025 года восстановили 5 600 квадратных метров асфальтового покрытия, отсыпали растительным грунтом 8 400 квадратных метров газонов, заменили бортовой камень на участках общей протяженностью 1 310 метров.

По его словам, до конца декабря коммунальщики должны завершить работы.

