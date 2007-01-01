0...+1 °С
Обнинск

Обнинскому крокодилу грозит смерть от холода

Дмитрий Ивьев
25.11, 12:49
Фото: Mash.
В здании телекомпании, в редакции которой и живет рептилия, отключили отопление.

Это произошло из-за того, что один из новых собственников помещений бизнес-центра сделал самовольную врезку в коммуникации. Без тепла остались три этажа, рассказали 25 ноября в Mash.

Владелец крокодила уже обратился в прокуратуру.

Напомним, две недели назад прокуратура сообщала, что условия жизни крокодила в редакции будут проверять.

