Обнинскому крокодилу грозит смерть от холода

Фото: Mash.

В здании телекомпании, в редакции которой и живет рептилия, отключили отопление.

Это произошло из-за того, что один из новых собственников помещений бизнес-центра сделал самовольную врезку в коммуникации. Без тепла остались три этажа, рассказали 25 ноября в Mash.

Владелец крокодила уже обратился в прокуратуру.

Напомним, две недели назад прокуратура сообщала, что условия жизни крокодила в редакции будут проверять.