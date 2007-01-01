Женщина из Обнинска отдала мошенникам больше миллиона рублей

Она обратилась в полицию с заявлением, что лишилась 1 218 000 рублей из-за телефонного обмана, сообщили 25 ноября в Управлении МВД по Калужской области.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником государственного учреждения. Он сказал, что у жительницы Обнинска есть долги, и чтобы разобраться, нужно записаться на приём. Женщина поверила и даже продиктовала код из СМС, который пришёл ей на телефон.

Через некоторое время позвонил другой специалист - якобы из банка. Мужчина сообщил, что от её имени уже оформили кредит и мошенники получили доступ к её счёту. Испугавшись, женщина согласилась передать деньги на безопасный счёт, который ей назвал звонивший. Под диктовку афериста она сняла все свои деньги и перевела их преступникам.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас идёт расследование.