Обнинские пловцы выиграли девять медалей в Минске

Фото: Минспорта Калужской области.

С 20 по 23 ноября в Беларуси проходил Кубок сильнейших спортсменов по плаванию. Соревнования собрали 500 спортсменов из 11 стран. Наш регион представляли спортсмены из школы олимпийского резерва «Олимп».

Алина Гайфутдинова выиграла заплывы на 50 метров на спине, а также эстафеты 4х50 и 4х100 метров вольным стилем. На дистанциях 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем она была второй.

Дмитрий Савенко выиграл дистанцию 200 метров на спине.

Григорий Вековищев победил на 800 метрах вольным стилем и стал вторым на 400 метрах вольным стилем. На дистанции 200 метров баттерфляем он пришел к финишу третьим, сообщили в калужском Минспорта.