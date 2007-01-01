-2...-1 °С
16-летний подросток пропал в Обнинске

25.11, 08:42
В воскресенье, 23 ноября, ушел в неизвестном направлении Ян Малюженков.

Пока нет информации, где может находиться мальчик, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мальчика – 164 сантиметра. У него русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, серую толстовку, черные джинсы и серые кроссовки.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

