В Балабаново монтируют украшения к Новому году

В понедельник, 24 ноября, местная администрация сообщила, что главная площадь и скверы должны к началу декабря быть готовы к Новому году и Рождеству.

- На этой неделе работники подрядной организации приступили к монтажу главных символов - ёлок, - пояснили в администрации. - В городе их будет четыре. Сегодня уже искусственную красавицу поставили в сквере Победы.

Власти собираются создать предновогоднюю атмосферу во всех частях города.