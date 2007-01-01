В Балабаново монтируют украшения к Новому году
В понедельник, 24 ноября, местная администрация сообщила, что главная площадь и скверы должны к началу декабря быть готовы к Новому году и Рождеству.
- На этой неделе работники подрядной организации приступили к монтажу главных символов - ёлок, - пояснили в администрации. - В городе их будет четыре. Сегодня уже искусственную красавицу поставили в сквере Победы.
Власти собираются создать предновогоднюю атмосферу во всех частях города.
