В Малоярославце две улицы остаются без электричества

В районном центре продолжают работать над устранением аварии, которая произошла накануне и оставила многих жителей без электричества.

Днем 24 ноября ситуацию прокомментировали глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Продолжаются работы по устранению аварий на сетях электроснабжения. Усилились дополнительно техникой. Бригад хватает, - пояснил он. - К двум тракторам выделили ещё два из сторонних организаций. После устранения и заключений лабораторий перейдём на постоянные схемы.

На 15:00 без света оставались жители улиц Энтузиастов и Мирной.