В Малоярославце две улицы остаются без электричества
В районном центре продолжают работать над устранением аварии, которая произошла накануне и оставила многих жителей без электричества.
Днем 24 ноября ситуацию прокомментировали глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
- Продолжаются работы по устранению аварий на сетях электроснабжения. Усилились дополнительно техникой. Бригад хватает, - пояснил он. - К двум тракторам выделили ещё два из сторонних организаций. После устранения и заключений лабораторий перейдём на постоянные схемы.
На 15:00 без света оставались жители улиц Энтузиастов и Мирной.
