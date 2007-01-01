В Калужской области отремонтируют здание первой в мире АЭС

Там должны привести в порядок кровлю и фасад.

- Выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание первой в мире атомной электростанции», 1952–1954 гг. по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Менделеевская, 20, - рассказал 24 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

На данный момент первая в мире атомная электростанция в Обнинске остановлена. Это произошло 29 апреля 2002 года. В эксплуатации она находилась 48 лет, что является рекордом среди длительности рабочих реакторных установок.