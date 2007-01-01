+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Калужской области отремонтируют здание первой в мире АЭС
Обнинск

В Калужской области отремонтируют здание первой в мире АЭС

Дмитрий Ивьев
24.11, 10:00
0 210
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там должны привести в порядок кровлю и фасад.

- Выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание первой в мире атомной электростанции», 1952–1954 гг. по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Менделеевская, 20, - рассказал 24 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

На данный момент первая в мире атомная электростанция в Обнинске остановлена. Это произошло 29 апреля 2002 года. В эксплуатации она находилась 48 лет, что является рекордом среди длительности рабочих реакторных установок.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhTa29mRkFRMmRVejFuMThYKzJUV3c9PSIsInZhbHVlIjoiSmRFTHNIemdxOGtmRFlPekw4UDZiS2xIbjJQb2xRU2Z5Z25JTkF3ckR4Q2NxNEJZN3lPUld2UmRyQUk1amljd2pMc09zUjZDZjRqSnZBZ1I3WFFUUVlITFk4UnprWEFTcC9xdW04clRlbFdRa2V4WWVWTFRYbVUzc0x3SGlRbzhjbTYwWDdhZWdkSEZRdnVydDdvNFZjSk4wWGhPMzlZRFhXT3FRTUxPV0wvNWFueUxaYWpnaFZnY09tanVQNjlMK0FKYTVmaUZsV1NCb3U5aU45SFRzUDdZdkozMUw3TGhZOEhXRHQvbmNsak55OFFBejFCRm41MlZHU1hKTTR5V2VnRmZ3NGpSQUdmc2dyRitxOWFPOXo2eDhtUWtwQzVaR2dPalVYeWFGWExqZHp6MThyZGNpRnZUS3g4RmNRa2U1QjF4Sk8yVmNQdTI1bDFpNnp0Q2ZqL2lmQzVWK1hXWTcwYSsrRFQ2NzFkZ1dHUld1U0lydTdIaWFwRmc3elNOY0JZVXhjbW1SbGVlUGtqZXFHT00xK3pJQ2hmN1I4NWRXa2JRMHZqSkt2UjV2eDhzVndMejZQV2Q5aHhnZzgwMSIsIm1hYyI6IjBjMGUyNTY2OWI0MzQ2NmVlYzMwY2Y5MGViNDQwNjQwZWI3YWYzN2NhZWEwOGM0Y2IwZmI1YjEyODUxNzM5MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhQODZZV09kZTIreWd3VnlDUEloTkE9PSIsInZhbHVlIjoiV2JIalI1Nkg4TjIwdjFQZlluMnNjOEc5eDlLQUZtVjJyMnE0NURsTVFLUjh1N2MwRnJxNmE4SVd3WTR2MWg0T2JuNDcrZkk4dVhkeWdaOWlRaUNJRVk3MnkxWlhVODlSTnIyRVAwQjZ6OWhJYU5mTEdVS1IwaW5XMWd6Y21HZ3JpNksyVUQ5eE9oSFR0T2k4YktvWFEvV1Q0MStIcHc1TE5EMEl3aEF6UFM3R1R0SWk4YXhzdzJwQXVkNTdGaEZHY2xrejlrVjBWV1J0L3dzdmZnMWpjTFdBQmY3RVhPME5UTkhVUld3M2UwNGdyc0xNVkRTSTJQUDNpT2RCZlNDWGg4TU84S21zMnMrdEpyVkVuLzhXMFE2K2t2VlhlZHdCeTMvMzc4R3JrZi81YjhKOWJJdS9RcFd3Z1RNVkxVWjhXNG9rQnZCT0Z0WVp1NXY2MUpsSENMN0ZNU1NVbCthYThXYmROUm5IRmQzTlRORG01Nm9jQUYrd0VOd1pBMVFGaVZNRXFzZk1hNkhYNEFkMEc1R01tZWVWV0p2MTVtRjFGWFJIOUZPVTB5a1RUZTVZR29JclQ0Snc4MkZFU3dVNThCR2Zxb21YS0M5WVpqVWtnbUw4S2RYVmMrOURHMEY3ZTdFOG1ycEI0T1RhVkFlcEhTQ0VETHRXRWlPQTFKajlUb0liazU0d2w0Y1NBTHYwY1gwQlA4V01MbkNMMFhpSXVpMFQ4ZU9CSHBUWDlEUWY4UGZ6QzIwYnFHazNWWC8xcXN6U1Z2anQ4dmFXeng2cHF2OVZsVDV1WDJGeW9LbTBrWlNGVHhIbFVSM2d6UVRIa0lOV3FNU2VsV09tTy9xaSIsIm1hYyI6ImE1N2U4OGQxMTIxNTQxNjc5ZjYzNzc0MWY5YjNiNjBjMzA0ZTEzOTA0M2Y2ODQ2ZDI0NTVhMmRjM2E0ODUzZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+