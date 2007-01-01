+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жителям Малоярославца вернули электричество
Обнинск

Жителям Малоярославца вернули электричество

Дмитрий Ивьев
24.11, 11:21
0 324
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Днем в понедельник, 24 ноября, ситуацию прокомментировал глава района Вячеслав Парфенов.

- По временной схеме электроснабжение в городе Малоярославец полностью восстановлено, - заявил он. - Сейчас приступили к устранению аварийных ситуаций на пяти кабельных линиях. Возможны временные отключения в связи с переключениями после восстановительных работ. Приносим извинения за утренние неудобства.

Напомним. проблемы со светом в центральной части города возникли 23 ноября.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9PZzVJVTZIU2xvZUhpemMrdnBrZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiYjNHeUN2a3R0OE16UlBxWUgxSHlXeXV5ZlNnUzNmeFR6U0c2TW90T0xKd25QbGxqV3VqWUFRNGhwU1FJYnJTVE9Ea0U3QlIyVy9udlFNMTJ0bWVnSi9WWkZYaTVRNytFYjNobUdiU3BFdFlGMGg3aTl0RDJZTXprbFNPNHRCUGRWa21kM1BBUTQvbzg4NnBGSHpHOHY3eUFhcnFzaHBITkNyUHNNc1lpUHF5Qml5bnhaYlhFUkNNNldDZGJ6akMxK3VQQWlkSTVmSWpuai9weUpGRlpCTzhja1MwQ1RJdWhXTmI3MllWcFIybC80Z20wNThiaERzV0xvcnJsWEE3eTZEU25FcUV5VDRKcFJZV3FNd2tITXF4cW5XWWU3MjZwTHM1T1RDbkpjOVl1Tld6U3piUXhvWXZiUG9hT1liYWErRWpYZjZ3ZVBVNTRleUgrejcrc0NIZzB0empRMFdOY2M0cFRoc0ZBK0lEUERHUEZGSmVwd3lXZXJicmE5Q2ptSDA3cnpkQkRIL3IxbzVlVnBnTGNHcG5YZE1USFVpcGM0MFpUMUlmb3JtaURwMTM3Ynl6V1JFT1pMOFJTYlVQYSIsIm1hYyI6IjllNDY3ZmY1OTYyZjBmNjI5OWE5MzQ2NTA3NmRmOTM2ZTY4MzM0N2ZhZDk1OGFjMmI0NTk0MGU5MjRjMzAyODMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBtQ3ZNSlB1elJBa3J1dER4aUR0aWc9PSIsInZhbHVlIjoiamhwOUpBUzV5QXlzU0NPK2tUUzVITGZ0Qk5VRGY4KytucEJlTHptSWxhcjJkdndVZTBFTmpYUW9ES3lCSnlzMEg5dURSZ2FZMmRTODlaTnp1S29DcS9QZlVKaUFzelJEMzhjMjRITjVBQmZMLzdGY0t5ZEVub29LSHVNU2NjWklxY0RVWHdDcmt6ZzN3YXEyZzRQRUZ0LzkybWh5bDEzZy9JamZvUDA5QnVRWGhqalRZM290bkhVL0VsS1RZWitTTFlRVHA5U3pFMWRxaHY0YjlLVVN1UkNCSEtCMlZNWDZoR0NDRkYxV3VraHZxdEdpZkRlUnBvZEIySFhUL0tTcW16WTFQNmJmREcvemUwTDJMOTgyMUt6a1huVnVkWElWOXcySmtuYm9EWFd0Z21EMmQxZ0QyUjdPK1hyNFQydWtFWDBsaTNtWGVMNmwwNU0rNmNTSFNVbEdQbnRKV0VHdm1DbkF4ekc3N2N3dkxCRUFlUnptR1lrM0Z2Tlc1dWRDS29OOTYya2FpMTRRbTlTTnZ2cU1iVWVvcS9PcDdzaHV3YmN0N2ZvcTFpT3padGwxVGZQd01vbHQvMXU3OWUrSUlRbFZ5YU1zMmM0UkcvQ1J2V1Rtdm9RMHhDdHRmY2lLcmp0djRpOHlIeDJCaThNTGxGSHFDanpHVmRJRE13bHJWRmQyWXdxVjNQNXo5T2xURkZBSjNpQ0o2b3ZORE9hZlpFUXNnUUZNeUY3QUJLR25KeEpIVDJScTRDVW9uRlA4SktEOGZScXFNMUhrN3dWSk1KVlNzU20yVG5PWTZMNTZadmFQV3M0eEsvK0w4MGlWUTJ4cEVieC9ld2RNRzB1TCIsIm1hYyI6IjkzMzdhN2U1NTRiYjMzNjNlY2RmYTA3ODA4YWViNzgxOTIwMjk5YjIxNDFkNzk5N2NjMGNlZGI5YTkxMzc0ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+