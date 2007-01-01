Жителям Малоярославца вернули электричество
Днем в понедельник, 24 ноября, ситуацию прокомментировал глава района Вячеслав Парфенов.
- По временной схеме электроснабжение в городе Малоярославец полностью восстановлено, - заявил он. - Сейчас приступили к устранению аварийных ситуаций на пяти кабельных линиях. Возможны временные отключения в связи с переключениями после восстановительных работ. Приносим извинения за утренние неудобства.
Напомним. проблемы со светом в центральной части города возникли 23 ноября.
