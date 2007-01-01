Обнинск украшают к Новому году

Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что город уже начал преображаться к новогодним праздникам - на улицах появились первые украшения.

По его словам, в этом году сохраняется привычная концепция праздничного оформления, но добавятся и новые элементы.

В частности, на площади у Дома учёных для жителей и гостей города будет работать рождественская ярмарка под названием «Дуб и Елка».

Перевалов призвал всех жителей принять участие в украшении города - украсить окна, дворы или фасады домов. 15 декабря стартует традиционный конкурс «Ночь, улица, фонарь и елка», в котором могут участвовать как организации и предприятия, так и территориальные общественные самоуправления, а также обычные горожане.

Победители конкурса будут объявлены уже после Нового года.