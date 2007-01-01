Часть Малоярославца остается без электричества

Проблемы в городе возникли в воскресенье, 23 ноября.

Глава района Вячеслав Парфенов сообщил про аварийное отключение в центральной части города.

Утром 24 ноября он уточнил информацию: аварийная ситуация сохраняется на пяти кабельных линиях и одной трансформаторной подстанции.

К 10:00 понедельника свет дали во все социально-значимые объекты, кроме детского сада №3 «Ёлочка».

- На подстанции работают специалисты, стараемся восстановить, - пояснил Парфенов. - Для устранения сформировано 4 бригады, 2 лаборатории, техника и персонал в количестве 16 человек. Не во всех домах и зданиях в центре есть свет. Задача оперативно восстановить подачу на объекты ТЭК и социальные учреждения.

UPD. Чуть позже Парфенов сообщил, что в «Елочку» дали электричество. Там сейчас 42 ребенка.