Обнинск

Житель деревни Боровского района рассказал о состоянии дороги

Евгения Родионова
24.11, 10:27
0 168
В пятницу, 21 ноября, житель деревни Митяево Боровского района оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с с просьбой решить проблему с дорога на улице Наро-Фоминской.

По его словам, дорога в плохом состоянии.

— Вот так выглядит придомовая территория: невозможно нормально пройти к мусорке, да и к дому пройти это целый квест! - написал мужчина.

Администрация Боровского района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, пока капитальный ремонт этих территории не планируется в связи с отсутствием финансовой возможности. При этом в весенне-летний период проводится подсыпка проблемных участков щебнем. Подобные работы продолжатся и в следующем году.

