+5...+6 °С
Обнинск

В Обнинске поменяют расписание автобусов

Дмитрий Ивьев
24.11, 09:36
С 1 декабря меняется расписание автобусов в связи с запуском новых маршрутов №2КГ, №2АБЗ, №3КГ, №3АБЗ. Об этом 24 ноября сообщили в «Обнинском городском транспорте».

- В течение этой недели на всех остановках будут обновлены листы с расписанием, - прокомментировал перевозчик. - Будьте внимательны: старые листы пока что остаются! На новых будет указана дата изменений.

Новое расписание появится в приложении ТОК, на сайте администрации города и на сайте МБУ «ОГТ».

Новости по тегу
транспорт
