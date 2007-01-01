В Обнинске поменяют расписание автобусов

С 1 декабря меняется расписание автобусов в связи с запуском новых маршрутов №2КГ, №2АБЗ, №3КГ, №3АБЗ. Об этом 24 ноября сообщили в «Обнинском городском транспорте».

- В течение этой недели на всех остановках будут обновлены листы с расписанием, - прокомментировал перевозчик. - Будьте внимательны: старые листы пока что остаются! На новых будет указана дата изменений.

Новое расписание появится в приложении ТОК, на сайте администрации города и на сайте МБУ «ОГТ».