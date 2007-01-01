-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровском районе ночью сбили беспилотник
Обнинск

В Боровском районе ночью сбили беспилотник

Евгения Родионова
23.11, 08:30
0 373
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ночью, 23 ноября, на территории Боровского района силами ПВО был сбит один БПЛА.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал, разрушений нет.

На месте работают оперативники.

Новости по тегу
происшествия боровск
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNxR0hWMGEvN2tpSWxOcHBvWmp1blE9PSIsInZhbHVlIjoiNmJPL2NIeG14dnordFZLbHNZOXpraEJLN29mMTRobEFZY0sxc2FrUmRUQUx1M0syT0wydTlyVjBUN0sxcFhIOVNYTzBvQ3IyUnNLZUtkMFVNTmZPYkJpd2VXcGVmMEtjWWlsQzNyc1l5c283RDViait1MHIrT2VjWm1MYk9CME5kOWxMcXR4aXJ5M3hZTCt0TEFRRUxFVVQ3Wk94WWlqTnBRUU5oa1V0WkRTVWxDVW5LV2pPMTJmc3BSR01WM1BIbGs0SWcybnM3VWh5ZE9RaHRaMkREckxucWZiNUR1RVlGMXl2ZE1hbCtDS2NNSWcyVFFPdi9WbzNHdForcXpmdnNhOGVRbit5bllCRHZyVHZqV0psN3ZiNCtpV2krY2FjYzdQWWV5bG53SC9ycHNQbzYvNEwyajQ1ZkJFc3JnSU5nVkpZU3Q1OEh1dWlGRlR3OVo2YTJBRk5HVzNEcjViQnRNd2tpTW84TFRpTWpwOHg1a1dmSVFZeWVOTnR5M1N5bEljdWhKYkdCeXE0K3ZvendBM2I2R2xMaVpSa2ZFYW5rOTdQa3FGRm9LNmVkd2MzclJCdkVwMTlndFhEbjNmdyIsIm1hYyI6Ijg4ZThmMTI1M2UyYjUyOGJjNmI1YjRhNjFlZDY2OTkwYzFlMTA1NjdjY2IyNjYyMWQyOGNiYWE1NWYzOGE4ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImF0bFFrajJDeHdqYlY4MmNzMURSU2c9PSIsInZhbHVlIjoieHEzbGVKYVhIby9UNGREVTNmSUtEQmRnekZRT0tEak9mVU9YbTY0SVVONWdTaVpZbG8zdkwyUFEvQjh5K0xuaGRuS2JINVVsRUxXMVlYbjg1SVhkcnFieEJJVHU3YytSZE1OWE9PUXo3OHhBRm9IZ1M0aVFpZVZGbUVhTVVyMkRONmVCQU1sS1FVeWpFWTM2dGIxUXo5eDB6Rk1FaEJLdUdBWXBGSUJ5c2JVY2ZpYUY5SU02cm9QRkIzQ3dtNUljS1NBVThnb1pJQjF6azI0eVVidU9BUDRncCtnTVZINExRdVdHZEVldHI3cTc2eVJoeVFJcnNnTTJQUUtXYWhDQVlIU2hSUG4yTjA3bjFYOGEra2lvWWVWTjdjcDJvWDRSSlRsdGs2aFp5dGFpKzZBemMxWXo2QlArYnM1bVh1VHByOElONFNKcXcwbzMyNFNJUnZzZXkvQ3FBN1FjNzN2TERDNTBlZDdWbm1aZFUwWlU4MHVnZnU4TFVkbG9HZUx4UmRwbkxvaitnQnQ1V1JGbkRFOTZQNGNUQUNxOVR1bHluM25NUSsxc1VZdEdVYXk5eXJPazNBTVltM3FUMng1bFhaaUFmTjdlNXpRaHBPSU9rOXpIS1lFQmh1aENCRXR3bzdRbkhCY3JLRUZQcXNwNi9iUVVDVVF3UWdKZ1FjNVBKbml6RllyazlmZFNkVzJIUnhTM3NhVmFvUEliZ0MwYVhmdHBGRTcwbWZuZndWU2I2Z3kxSm1rbXpCc2VyR3NuOXkvVEZSaXhBOElSZlJOS1Rsb1RhOWN1aGpneGp3UHVvTXdkSThMdDczcm5HendWaGlRTzZ3VnVKRENGOVZNRSIsIm1hYyI6Ijc3MTE4MjJjODhiY2Q5MDc3NTA5OWU1ZGIzNjAwNzAxMzE1OWZkMzNhNTk0ZjRhMzcxYjc2ZTU3NDM2ZmJmNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+