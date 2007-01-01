В Обнинске женщина отдала мошенникам 7 миллионов рублей

Обнинский городской суд вынес приговор жителю Иркутской области за участие в преступной группе, которая обманывала пожилых людей и похищала их деньги, сообщили 21 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.

Схема была такой: злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками Минздрава или Росфинмониторинга, и пугали их утечкой персональных данных. Говорили, что деньги на счетах в опасности, и чтобы «спасти» их, нужно срочно передать средства в «надёжные» руки - якобы для временного хранения в банковских ячейках.

Жертвой стал 73-летняя жительница Обнинска. Ей по WhatsApp присылали поддельные документы и убеждали, что её счета взломаны. Пенсионерка поверила и отдала мошенникам 7 миллионов рублей.

Позже те же люди снова позвонили ей и потребовали перевести ещё 14 миллионов. Но на этот раз женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устроили контрольную закупку: пенсионерка передала подозреваемому пакет, в котором якобы были 14 миллионов, но на самом деле — муляж.

Когда мошенник увидел полицейских, он бросил пакет и попытался убежать — но его задержали.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам колонии общего режима. Наказание суммировано с предыдущим приговором по другому делу.