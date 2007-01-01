+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске женщина отдала мошенникам 7 миллионов рублей
Новость дня Обнинск

В Обнинске женщина отдала мошенникам 7 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
22.11, 09:21
0 378
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Обнинский городской суд вынес приговор жителю Иркутской области за участие в преступной группе, которая обманывала пожилых людей и похищала их деньги, сообщили 21 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.

Схема была такой: злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками Минздрава или Росфинмониторинга, и пугали их утечкой персональных данных. Говорили, что деньги на счетах в опасности, и чтобы «спасти» их, нужно срочно передать средства в «надёжные» руки - якобы для временного хранения в банковских ячейках.

Жертвой стал 73-летняя жительница Обнинска. Ей по WhatsApp присылали поддельные документы и убеждали, что её счета взломаны. Пенсионерка поверила и отдала мошенникам 7 миллионов рублей.

Позже те же люди снова позвонили ей и потребовали перевести ещё 14 миллионов. Но на этот раз женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устроили контрольную закупку: пенсионерка передала подозреваемому пакет, в котором якобы были 14 миллионов, но на самом деле — муляж.

Когда мошенник увидел полицейских, он бросил пакет и попытался убежать — но его задержали.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам колонии общего режима. Наказание суммировано с предыдущим приговором по другому делу.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlMSEhPbG5iUG1FaWNLa3lQTXJneHc9PSIsInZhbHVlIjoiVEhLRnFPNWhqS1NwTS96UjdhZ3lZdlgxN2ZFc1pNcDdTNVZWRmxwbWpTUWkrWUw3VU5KOU8zTlRPRDB6RHpDUDYzTk91a29XY3RRTWZ5cHIyVEdPNVA2K3NnQzBpN2QzS3RBdEhiczhsUlI3WUJLclYvUTN2Tzc1UVQrNStzVFYvak5kaks3Y1pvZ2ZMekFEM3JVc1VuYnVIRk8wdTY2bXRtcE4zeStOR2VySkRlSEtRbXN6SDB2d0Y2MFZTcXlSVzd2a09RbGc5R2VXL3FpM0xJV2dMS2tPRGREUGhWc2M0OGRnMVZlRm1ERnczelRmV1lLZUVTcGtSckV0c2dqdHU5U2N6TzNLenYxbnp5UDBUajhpZGVYR0ROZHJvTGpub0JpR0VQcDNLYmpYTVIrdi9WMWxPTTMyTUZDdTVhYnhXVlgwWlB1c0VnWUdETUduM3krMG1YSEJVeWZwdUJIenp3dTJwZ3FhdERFSkkrTXFyZ2pMRWVOTzhWOWRvTGVBSHozNGQ1RlcySFJiYU8zSlpOVm5YdFg2eEQyR293UEQvWHFjcnFVU2hEcGYyMExUajMzQXFYWnZuN0p6aVo4QyIsIm1hYyI6ImM5ZjFjMmJiZjIzOGI2YmZiZDQyNTYzMjcwZjMyMzFjOWE1MTFhNDdlMzY4NDU5ZTNiYTI0MjgxMzYwMTAxMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IngvbEJvb2d6ZUpFdTFzYnVrSklpVHc9PSIsInZhbHVlIjoia1hvaU93MDNwN2NINDlUVERJZHJpM3RiUmJoT0JFaXdicTE2eEpVOEp1UDVUR0lrYjhwYXRlWk1VVDNCbGFDY3VPN2creisvY2xxUW1BYk1QbkRTbTZHNytEUjVjckpySzdyVXNqTEdTcGdZdnBqL3pxME91dTgxUHFaN2dndm5lbUV0dzUyaU95MDkxaUhObm5FT000L1VjL0FsZUxWTkxzakhNU3R3eXJFbTk3aUxnc3R1RExuZ1dBQlJEZUNwU3FlTDd6aU9XU2xQMi9admNVYzdKazRQb0t2MWp0WHFoNm9lbHFrbWdnRW9LZlg3NFhxWWhIV0k1RnJDMm0vVk1yVm1OUytMeXFycXFlTDBwVllTQ1B1YXJFRWZwajhBb1BvcnhCMFVLS3hRU1pETHNpbHJOWWdFL0pVZnQ4S1lBL3pqWEF4Z0NiWnVUMU91SXk1Mm5oTWhidE8zYnFJeExrTUFEUi9iMEUxZlJPU3N0Uk5CaUp0WlQ5Vmc3emYreGN5SlVRK21WZ0t5N2tlWmhoWFpIa25WWXkwRFhRY1VSV0hWWEo5WEgraHNxWmw1cnhoWGxmVC96RjlJQldoNDRHbENDOEJFU0ZIckd0cktwUEZ4bU83L0gwbU11NzRJejBYanhrZWhsWjVqd1VYa25tUXFHL1JZOVdCTVdhRXhsczFQQTE5RG9pMDIrc0FEZzJ4cElqekMyNmg2RHVKTXFFWGcrV3ZhZzlSWmJpZUlnVmF2ZExrUG5EMHBtTWdvWk9PSHRIUEhnR0hBT1BGYzBaZEJMdklTblAyTWRYS3ZlM1NNK05NZTREaTlBMnV5aE1kK2FlQ1BnRTJlT2pyTiIsIm1hYyI6IjRkNTg1NWVkOWQ0MzFiODFlNGQ4OTQ2OTI4MDMxMWRjYWQ3MzQzNDUxZTU1YTEzYjk0MmJmYWVmYzkyZDAwOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+