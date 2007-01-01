В Обнинске просят не парковать машины на проспекте Ленина

22 ноября на проспекте Ленина в Обнинске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка - у дома № 240 с 9:00 до 16:00.

Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на проезжей части и у автобусных остановок вблизи места проведения мероприятия, чтобы не мешать движению транспорта и работе торговцев.

Аналогичные ярмарки запланированы также на 13 и 27 декабря.