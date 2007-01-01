+1...+2 °С
Жители деревни в Боровском районе просят расширить дорогу и сделать освещение

Евгения Родионова
21.11, 14:05
0 138
В четверг, 20 ноября, житель деревни Вашутино сельского поселения Кривское Боровского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой расширить дорогу до двух полос, а также сделать освещение.

По его словам, жители деревни уже три года просят сделать освещение на дороге.

— Мы просим сделать освещение на одном километре дороги на въезде в деревню от автобусной остановки, которая находится у моста. Написали обращение и опять ответ: может в 2026-2027 годах сделают. Раньше это были земли сельскохозяйственного назначения: дорога в сады была однополосная, узкая, без освещения. Теперь это новая деревня на 350 домов и назначение земли изменилось: земля населенных пунктов, поэтому дорога не соответствует нормам, - рассказал мужчина.

— Она очень узкая, две машины не могут разъехаться, приходится пропускать встречную. Люди идут с детьми на остановку в кромешной темноте, потому что нет освещения, хотя стоят два ряда столбов. Очень Вас просим в первую очередь сделать освещение, а летом расширить дорогу до двух полос. Не надо ждать беды, пока кого-нибудь сшибут или столкнутся машины, - добавил местный житель.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Расширение дороги до двух полос не предусмотрено на сельской дороге. Касаемо освещения, программа дорожных работ на следующий год сформирована, обустройство освещения, к сожалению, не планируется. Рассмотрим такую возможность в последующие годы.

