В Малоярославецком районе мужчину пырнули ножом
Обнинск

В Малоярославецком районе мужчину пырнули ножом

Дмитрий Ивьев
21.11, 10:13
Возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом. Под подозрением - местный 64-летний житель, сообщили 21 ноября в полиции.

По версии следствия, он приехал к дому своей знакомой, чтобы поговорить. Во время разговора между ними возникла ссора. В конфликт вмешался родственник хозяйки дома, и ситуация резко обострилась. В ходе потасовки подозреваемый схватил нож и нанёс мужчине несколько ударов.

Пострадавший, несмотря на боль, сумел дойти до своего дома и по дороге позвонил знакомым. Те сразу же отвезли его в больницу. По заключению врачей и экспертов, ножевые ранения нанесли тяжкий вред здоровью.

Сейчас расследование продолжается. Если вину подозреваемого подтвердят, ему грозит до 10 лет колонии.

криминал
