-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске будут судить 20-летнего мужчину за убийство знакомого ножом
Обнинск

В Боровске будут судить 20-летнего мужчину за убийство знакомого ножом

Евгения Родионова
21.11, 09:13
0 186
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 20 ноября, прокуратура Боровского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины.

По словам прокуратуры, он обвиняется в убийстве своего знакомого ножом.

— В июне мужчина со своим знакомым находился одном из домов на улице Прудной в Боровске. Между ними произошёл конфликт. Мужчина нанёс своему знакомому не менее двух ударов ножом в область туловища, от которых потерпевший скончался на месте, - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

За совершение преступления мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал боровск
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxtYk1VVTQ5ZzlYYVN3cGUzZThhSXc9PSIsInZhbHVlIjoiV2Z1ZWY0WmhMS0lNeHhZMDd6R3RtSEFpVTBSOHMzakgrWVc1RmhONi9ISlZrSUI5YWxLTVlpMGFSVUg2WEZyS25MeHBVRk4yM0tncjF5TmxVZXhXSEYvenFOMDhCS2dBcGJXVy9pSS91VHlzNlhjMXU5Rm5qME1nOFBsTmtpNmt5VWlEM1ZhWWs1cHlSdXJQclZHUjFwMFZHYUJzeXFiZ1NLOEw0L3RzME80ZkF2TzZTUndVMTdmQVJSTURFNDV1emtwQW4zS2gzRkF1ZW5uMm5GanMyQVVEbjErbUloTFROQkkwSWZWRFNCOEIxaUIrTzVZVUVhZ01oUWJuMGNnblVvdHdqUXNqSmNsT1hzaGpxK2NlTUdxVTVyVDFYRzRVd2l4b3pYT2ErSXJENTVZWEtWTktsNVhpVVYwMWN5QU8vREZNZVVEVzlyNDlwWUZXWGJqdzRjZ3AzdVhkeVNISnFNbmdqaVoxelhyRCttM3JIZW1VY1lIcFY0TjhGSXNGbnJCUlh0Q1R3enFiYnowT09MdEE5YS9qblk4UzVxT0tKdXV4RWZmZ0l2a1FIWUZWbFROYUY2MHJNOGFwVTcwVCIsIm1hYyI6ImQ5NGYxOTAxZDFjNDhmZDQ2NDdiNzg0YzNhODNlNzE0Yzc0YWJlY2Q4OTQ0YmI5MjBiYWVkMjkxODZmMjU5MDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNPMHc5YUkxQnBvSThGQ0ZTQ2RhSFE9PSIsInZhbHVlIjoidFg3WWh3ZWNzdEcyelUzR2piNzBBYkpkSEtKQXM1Q091enMrNnhweExCSjhKVDl3Q0dmNWMya1B0dHB0dXc1WjR6R3FEUjhpUElTdEJjRktFVTViSjZIRWxhTE9jaVFSZWdZU1I3bzM3U1VCVnFFbTd1MWFoRjV0cGNGY0hYOThWZCttL2Z5UEVDSmFqMnpxck9RSUJYSVltaDkrQ21nQldJc1ZrcHRRNUhPalNsdjkvUXRqTVBjZkh3TW9JSzJqK24xMnQ1MDNwRHZSWDhHODF5bjluQUx5Y2VyVXhjRkIxMm9odlFIUnIwOEx2MU1LSmw5Q3VEUzg5Y01xQXl6aUZzMW9mSm9heS9sRFNtajRrOUVpN1Uxc2hRZDZRZjJNekpLRithU1IvalAwdE5raFYrNm1JenVkbWUzZVB1WmNXVlIrZDluSlhJcEVYZ3lzTFZFN3B0M2JvZ1poTThIZ1RzR0NLbUJWMkxRNDZYT2hwOG5sc2VzUmkvV1VBYlNwUEZlZzE3VXVJZi9RZ0NRNmloT0g2R1AycS9MZWtJYjJxZWxIcEJQWm11K2IwVld1dTUzWGhaZ09XV1Z1aUhUUFBmY05UTVp6TmJGUGJBWG15bUZvdVFXSElncFpvR0FUVjJOWnlYWG5odXY4R2x1SGZIUERwSVlsT1dOSytPVGxGNlZyVHBQcG1tSFl3OW9XOUUrYUJzYVl2L1FzSmVKRENTM1g2d1FQOXBrbFpaUERJNHJycVptTjBDOC9ST3kwamhmRXkzSFBldzFSTHJhRkJNbEV5Q1JPNFBCbVRXUnA4TURFTlhNeitoTVYzdWcwWld5SUlwK2hJWHRGMVJDUiIsIm1hYyI6ImY3YmM3ZmU0YzEzZjNiMTZmY2Q2NDRiMWJmNzg5OWQ3YTVlMjNhNGNhZGM5MmRkNzNlMzFjZTJiMjYxZDFlMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+