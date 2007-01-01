В Боровске будут судить 20-летнего мужчину за убийство знакомого ножом

В четверг, 20 ноября, прокуратура Боровского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины.

По словам прокуратуры, он обвиняется в убийстве своего знакомого ножом.

— В июне мужчина со своим знакомым находился одном из домов на улице Прудной в Боровске. Между ними произошёл конфликт. Мужчина нанёс своему знакомому не менее двух ударов ножом в область туловища, от которых потерпевший скончался на месте, - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

За совершение преступления мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.