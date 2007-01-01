В Обнинске две девушки получили исправительные работы за кражу сотового телефона и хищение денег

В четверг, 20 ноября, прокуратура города Обнинска сообщила об осуждении двух 20-летних жительниц Жуковского района.

По словам прокуратуры, они виновны в совершении кражи телефона и хищения 200 тысяч рублей.

— Суд установил что в декабре 2024 года одна из девушек находилась в квартире многоквартирного дома в Обнинске и тайно похитила мобильный телефон у 38-летнего мужчины. После этого девушка и её знакомая оформили от имени потерпевшего два договора займа на общую сумму 200 тысяч рублей через мобильное приложение на похищенном телефоне. Полученные деньги они перевели на свой счёт и потратили, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил девушкам наказание в виде исправительных работ: одной из них на один год и 6 месяцев, второй на один год.