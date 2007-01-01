В Обнинске рассказали, в каких домах пройдет капремонт в 2026 году

В 2026 году в Обнинске на капремонт многоквартирных домов выделили 483 миллиона рублей. Это почти на 100 миллионов больше, чем в нынешнем году.

- Осмотрел объекты, в которых запланирован ремонт на 2026-2027 годы, - рассказал 20 ноября глава Обнинска Стефан Перевалов. - Дома, включенные в план на 2026 год, действительно требуют ремонта. Важно максимально внимательно отнестись к формированию списков ремонтов на 2027 год. Для этого нужно провести обследование всех проблемных адресов.

По его словам, в приоритете – крыши. Именно они представляют наибольшую угрозу безопасности и в случае протечек доставляют наибольший дискомфорт жителям.

Публикуем план капремонта в Обнинске на 2026 год.

Крыши:

ул. Аксенова, 13

ул. Белкинская, 15

ул. Белкинская, 35

ул. Блохинцева, 5

ул. Гагарина, 44

ул. Звездная, 1В

ул. Комсомольская, 39

ул. Королева, 29

ул. Красных Зорь, 25

ул. Курчатова, 18

ул. Курчатова, 24

ул. Мира, 18

ул. Осипенко, 4

ул. Победы, 1

ул. Энгельса, 30

пр. Ленина, 11/6

пр. Ленина, 18

пр. Ленина, 24

пр. Ленина, 34

пр. Ленина, 73

пр. Ленина, 80

пр. Ленина, 94

пр. Ленина, 184

ул. Любого, 3

ул. Ляшенко, 6Б

пр. Маркса, 6

пр. Маркса, 90

пр. Маркса, 96

пр. Маркса, 122

Фасады:

пр. Ленина, 83

Лифты:

ул. Белкинская, 5А (2 шт.)

пр. Маркса, 102 (1 шт.)

Отмостка:

ул. Звездная, 1В

ул. Курчатова, 15

ул. Победы, 1

ул. Победы, 9

ул. Победы, 14

Системы водоотведения, ХВС и ГВС:

ул. Курчатова, 19

пр. Маркса, 94

Система электроснабжения: