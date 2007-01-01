В Обнинске рассказали, в каких домах пройдет капремонт в 2026 году
В 2026 году в Обнинске на капремонт многоквартирных домов выделили 483 миллиона рублей. Это почти на 100 миллионов больше, чем в нынешнем году.
- Осмотрел объекты, в которых запланирован ремонт на 2026-2027 годы, - рассказал 20 ноября глава Обнинска Стефан Перевалов. - Дома, включенные в план на 2026 год, действительно требуют ремонта. Важно максимально внимательно отнестись к формированию списков ремонтов на 2027 год. Для этого нужно провести обследование всех проблемных адресов.
По его словам, в приоритете – крыши. Именно они представляют наибольшую угрозу безопасности и в случае протечек доставляют наибольший дискомфорт жителям.
Публикуем план капремонта в Обнинске на 2026 год.
Крыши:
- ул. Аксенова, 13
- ул. Белкинская, 15
- ул. Белкинская, 35
- ул. Блохинцева, 5
- ул. Гагарина, 44
- ул. Звездная, 1В
- ул. Комсомольская, 39
- ул. Королева, 29
- ул. Красных Зорь, 25
- ул. Курчатова, 18
- ул. Курчатова, 24
- ул. Мира, 18
- ул. Осипенко, 4
- ул. Победы, 1
- ул. Энгельса, 30
- пр. Ленина, 11/6
- пр. Ленина, 18
- пр. Ленина, 24
- пр. Ленина, 34
- пр. Ленина, 73
- пр. Ленина, 80
- пр. Ленина, 94
- пр. Ленина, 184
- ул. Любого, 3
- ул. Ляшенко, 6Б
- пр. Маркса, 6
- пр. Маркса, 90
- пр. Маркса, 96
- пр. Маркса, 122
Фасады:
- пр. Ленина, 83
Лифты:
- ул. Белкинская, 5А (2 шт.)
- пр. Маркса, 102 (1 шт.)
Отмостка:
- ул. Звездная, 1В
- ул. Курчатова, 15
- ул. Победы, 1
- ул. Победы, 9
- ул. Победы, 14
Системы водоотведения, ХВС и ГВС:
- ул. Курчатова, 19
- пр. Маркса, 94
Система электроснабжения:
- ул. Пушкина, 1/3
- ул. Энгельса, 23