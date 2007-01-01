-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске рассказали, в каких домах пройдет капремонт в 2026 году
Новость дня Обнинск

В Обнинске рассказали, в каких домах пройдет капремонт в 2026 году

Дмитрий Ивьев
20.11, 13:03
0 250
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 2026 году в Обнинске на капремонт многоквартирных домов выделили 483 миллиона рублей. Это почти на 100 миллионов больше, чем в нынешнем году.

- Осмотрел объекты, в которых запланирован ремонт на 2026-2027 годы, - рассказал 20 ноября глава Обнинска Стефан Перевалов. - Дома, включенные в план на 2026 год, действительно требуют ремонта. Важно максимально внимательно отнестись к формированию списков ремонтов на 2027 год. Для этого нужно провести обследование всех проблемных адресов.

По его словам, в приоритете – крыши. Именно они представляют наибольшую угрозу безопасности и в случае протечек доставляют наибольший дискомфорт жителям.

Публикуем план капремонта в Обнинске на 2026 год.

Крыши:

  • ул. Аксенова, 13
  • ул. Белкинская, 15
  • ул. Белкинская, 35
  • ул. Блохинцева, 5
  • ул. Гагарина, 44
  • ул. Звездная, 1В
  • ул. Комсомольская, 39
  • ул. Королева, 29
  • ул. Красных Зорь, 25
  • ул. Курчатова, 18
  • ул. Курчатова, 24
  • ул. Мира, 18
  • ул. Осипенко, 4
  • ул. Победы, 1
  • ул. Энгельса, 30
  • пр. Ленина, 11/6
  • пр. Ленина, 18
  • пр. Ленина, 24
  • пр. Ленина, 34
  • пр. Ленина, 73
  • пр. Ленина, 80
  • пр. Ленина, 94
  • пр. Ленина, 184
  • ул. Любого, 3
  • ул. Ляшенко, 6Б
  • пр. Маркса, 6
  • пр. Маркса, 90
  • пр. Маркса, 96
  • пр. Маркса, 122

Фасады:

  • пр. Ленина, 83

Лифты:

  • ул. Белкинская, 5А (2 шт.)
  • пр. Маркса, 102 (1 шт.)

Отмостка:

  • ул. Звездная, 1В
  • ул. Курчатова, 15
  • ул. Победы, 1
  • ул. Победы, 9
  • ул. Победы, 14

Системы водоотведения, ХВС и ГВС:

  • ул. Курчатова, 19
  • пр. Маркса, 94

Система электроснабжения:

  • ул. Пушкина, 1/3
  • ул. Энгельса, 23

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik13Rm91SVp1N1FMVnVNRFhpMXRtN0E9PSIsInZhbHVlIjoiQnFKWkNWWW54cEFTUmlHNXRaMTA3eUZhc2FkRHNHQTlQUVJHY2ZVV1lVdXhGU202VzIwTHdFcUUva2xMeGdlVDFFWDlMV2NKeGVTTTVwejQzc0JiYW00VTREZ3p4dWlmWnlTajRYMmZXSU9KNVd5N09MWURaNFJqb29BcE1FYjFWL2hsa1Z2aDhFeXozSUdzTk1DblVNYU5hUjJJV1RZUXczZTM0V3FjMTJHUmlrZysrdjFUZG9FbWZHWEMwV0p4bDd6NjE5VXZ6UkwxeWVlOXAvVS95d3FGUkt3NXVmUG9EQ08yOXhHOFUrdXpLU1BXQlN2dHlpWURicmphRnBkZXlZTjF2QjVVVjd6MnhranBaWFZ5c3p6STV1MENZM0FRZEJWQytFQ3dMU2l1WVZvckZTRUR4RXRTZlVKR05CK09Rcnp1SnN5b2tkR3pkbFQxenNydmVwMmtUSlBMT1JVclJmRWp3UTYyVTlKNzNSNWduK3FJTWhJUzFEeDRaSmorR0U5WGwvVlREZUljM0QvYWZqOURPVHg3Qm1IYnB1dXFXV3hmNFRWQ3hUcW44VFUyV0c4cDdUNTBBeXY1MFIyeCIsIm1hYyI6IjE1ZWViNmNkMjZjMGIxN2NhOTg4OWFhZDI3OWRmZmU5M2Y4OGQ4NDY1MmY1ODRjMmQ0NGMxYWU4MDQ1ODEwMTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNjNVdYWE5SWVNQS2RwZnhvamFUU0E9PSIsInZhbHVlIjoiYWwza0hGamNxWGtSZ1ZEelJuMHp6T0I1ZWhYdnoyeWw5cy9FNlQ5SnZTK2RRdnIwY01SZ0Y0MHNQV29ERGNjaGlJbWY5aFc3ek1uYVc5bytIT2xGdVR6K2QzUWs0NnhYaHJ0Y2thNXdwcHNsTzduNHV3QklqMG54OVJZR2NXUWlWeGZ3Z3JBTi9PZW0reVVFdi9yRm41bVY4aWJWTHU1M2U2SnM3a3VpSVRFbm5IMWNCK0RiWXlvTk5mUVk2TUQ1UnltTEduN1ptVEFkREREWDUxbzNnZjVnRlZWcDM0L1luTFZVUnBuMEJ0Wmh4anc1aklrMVN0Um5iTGN1bGdoaStxT2xxQ0hjR1FjV3EzdU53SnI4ZmtTMUZNUG50ZnVWMjc4L1h1S29ubUFFZGZqQVFlekNpNC9jR2J3ZjNTcDJlMUFqTHhWZmFTeTcyL1RvTWlOY3FYbEg1d3gvRk9pNjdRenhYK09DaHNSc1FraGg2dG9UdEMxc3FtRFJ0Wmg0VVVWYUh2NnBqNldoR3JQMXkyR1lGaWI0ZFI1bjU5S3NHYTVQazMzUFpRWm1nQVJva2ttUDBxRXhwOHVvc0FEVXlRbk80SnBNNWFnYUQ5Q0NrM1JzMEh1SmxURmtqZzBuNHVVbW5iRzNOTkNyMVBydE9Wc0FXbjJ3K1QyNU1XM1huUVBuY042cTlHVDQ2cHI1bitwbUlSYWN0Y3g0TFg4TkZKUDlJR1crTC82TjNnd3BhU29pTlZ3REk5SUl3R1h5Rnl4dmNkblpRYjhYZWxNaGhOMkdwcGU1YnBpMzV4c3M5U04rZVlvTTc0a3N2dlkzTEo2aE5vQ2syYngwdGVjLyIsIm1hYyI6IjA0ZDZlZWYyOGNiMGE5NzE0N2NjZjMxOGNmMzUzNjhiNTkwM2QwZTEwMTk3NmY5YzRlMWMyMmEwYjYxYmM0OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+