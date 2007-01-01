В Обнинске планируют благоустройство на проспекте Маркса
Работы пройдут в 2026 году. Совещание на эту тему состоялось в городском Собрании.
ТОС планирует продолжить приводить ремонтировать тротуары и внутридворовые проезды.
В заявку включили благоустройство во дворе дома по адресу Маркса, 49. Здесь планируют отремонтировать тротуар, расширить проезд и обустроить парковку.
Кроме того, будет организовано торшерное освещение вдоль спортивного корта во дворе дома 73 по проспекту Маркса.
