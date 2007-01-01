-3...-2 °С
Обнинск

В Обнинске планируют благоустройство на проспекте Маркса

Дмитрий Ивьев
20.11, 09:50
Работы пройдут в 2026 году. Совещание на эту тему состоялось в городском Собрании.

ТОС планирует продолжить приводить ремонтировать тротуары и внутридворовые проезды.

В заявку включили благоустройство во дворе дома по адресу Маркса, 49. Здесь планируют отремонтировать тротуар, расширить проезд и обустроить парковку.

Кроме того, будет организовано торшерное освещение вдоль спортивного корта во дворе дома 73 по проспекту Маркса.

