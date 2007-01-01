-3...-2 °С
Обнинск

В Обнинске потекла мутная вода

Дмитрий Ивьев
20.11, 09:40
О проблемах с водоснабжением утром в четверг, 20 ноября, предупредили в филиале РИР.

- Вчера поздно вечером завершили ремонтные работы на Северном водоводе Вашутинского водозабора, - прокомментировали коммунальщики. - Сегодня продолжаем пусковые мероприятия на этом водоводе, в связи с чем в течение дня возможно изменение гидравлического режима в городских и внутридомовых сетях холодного водоснабжения, которое может сопровождаться в отдельных районах города и ЖСК «Соседи» временным повышением показателей мутности и снижением давления в часы максимального водопотребления.

Специалисты обещают минимизировать негативный эффект.

