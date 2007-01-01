-3...-2 °С
Обнинск

Обнинская гимнастка завоевала две медали на первенстве России

Дмитрий Ивьев
20.11, 08:53
Фото: Минспорта Калужской области.
С 9 по 17 ноября в Казани прошло первенство России по спортивной гимнастике, в котором приняли участие 107 спортсменов из 37 регионов страны. 

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной Варсик Арутюнян выступала по программе первого спортивного разряда и принесла Обнинску две награды. 

Она заняла второе место в вольных упражнениях, получив 12,766 балла, и третье - на бревне, где её результат составил 12,700 балла, сообщили в Министерстве спорта Калужской области.

