Обнинская гимнастка завоевала две медали на первенстве России

Фото: Минспорта Калужской области.

С 9 по 17 ноября в Казани прошло первенство России по спортивной гимнастике, в котором приняли участие 107 спортсменов из 37 регионов страны.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной Варсик Арутюнян выступала по программе первого спортивного разряда и принесла Обнинску две награды.

Она заняла второе место в вольных упражнениях, получив 12,766 балла, и третье - на бревне, где её результат составил 12,700 балла, сообщили в Министерстве спорта Калужской области.