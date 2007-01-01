Обнинец отдал мошенникам 3,4 миллиона рублей

Житель Обнинска сообщил в полицию, что стал жертвой телефонных мошенников и лишился 3 400 000 рублей.

По словам мужчины, ему пришло SMS якобы от портала «Госуслуги» с предупреждением, что его персональные данные выгружаются, и срочно нужно перезвонить по указанному номеру. Мужчина позвонил - и на другом конце провода оказались люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и техподдержки.

Они убедили его, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, на его имя оформили доверенность и электронную подпись, и теперь его деньги под угрозой. Чтобы спасти их, нужно срочно перевести средства на безопасный счёт. Мошенники вели разговор по видеосвязи, вели себя убедительно и даже заставили мужчину удалять переписку после каждого сообщения.

В итоге обнинцу назначили встречу у одного из банков в Обнинске. Туда подошла незнакомая женщина, громко назвала пароль, который он ранее придумал вместе с мошенниками по телефону, и он отдал ей 3,4 миллиона рублей, поверив, что это часть спасательной операции.

После передачи денег связь со специалистами внезапно оборвалась. Позже мужчина осознал, что его обманули, и сразу обратился в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи ищут злоумышленников, расследование продолжается, рассказали 19 ноября в полиции.