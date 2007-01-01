В Малоярославецком районе 18-летний парень украл телефон из магазина
В полицию обратилась женщина: она потеряла свой мобильный телефон в одном из сетевых магазинов, и он, по её словам, был украден. Стоимость телефона - около 15 тысяч рублей.
Полицейские из отдела уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро вышли на подозреваемого - это 18-летний местный житель, у которого уже были судимости.
Как выяснилось, женщина расплачивалась за покупки на кассе самообслуживания и случайно оставила телефон рядом с терминалом. Вскоре она вернулась в магазин, но телефона там уже не было.
Сам молодой человек объяснил, что зашёл в магазин, увидел лежащий телефон, решил, что хозяин за ним не вернётся, и взял его себе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Телефон уже нашли и вернули хозяйке.
