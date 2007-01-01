+2...+3 °С
Обнинск
Обнинск

В Обнинске четырём уволенным работкам выплатили деньги за неиспользованный отпуск

Евгения Родионова
18.11, 17:06
0 191
Во вторник, 18 ноября, прокуратура города Обнинска сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.

По словам прокуратуры, при увольнении работкам не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск.

— Четверо граждан работали на одном из предприятий города, при увольнении им своевременно не был произведен расчёт. Бывшему работодателю вынесли представление, - рассказали в прокуратуре.

Работникам выплатили компенсацию на общую сумму около 450 тысяч рублей.

