В Обнинске четырём уволенным работкам выплатили деньги за неиспользованный отпуск
Во вторник, 18 ноября, прокуратура города Обнинска сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.
По словам прокуратуры, при увольнении работкам не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск.
— Четверо граждан работали на одном из предприятий города, при увольнении им своевременно не был произведен расчёт. Бывшему работодателю вынесли представление, - рассказали в прокуратуре.
Работникам выплатили компенсацию на общую сумму около 450 тысяч рублей.
