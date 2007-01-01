+7...+8 °С
Обнинск

В Боровске сменился главный врач районной больницы

Дмитрий Ивьев
18.11, 12:39
С 19 ноября и.о. главного врача Боровской ЦРБ назначен Андрей Дрожжин. Сегодня его представила коллективу больницы министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

- Андрей Анатольевич окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова, получил специальность по анестезиологии-реаниматологии, дополнительно прошел переподготовку по скорой помощи и организации здравоохранения, - пояснила Чернова.

Ранее он работал в Жуковской и Малоярославецкой больницах и КБ №8 в Обнинске.

