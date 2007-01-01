В Боровске сменился главный врач районной больницы
С 19 ноября и.о. главного врача Боровской ЦРБ назначен Андрей Дрожжин. Сегодня его представила коллективу больницы министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.
- Андрей Анатольевич окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова, получил специальность по анестезиологии-реаниматологии, дополнительно прошел переподготовку по скорой помощи и организации здравоохранения, - пояснила Чернова.
Ранее он работал в Жуковской и Малоярославецкой больницах и КБ №8 в Обнинске.
