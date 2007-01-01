+7...+8 °С
Обнинск

Опубликовано фото с места ДТП с тремя пострадавшими в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18.11, 09:46
Авария произошла вечером 16 ноября на трассе М3 «Украина» недалеко от границы Калужской и Московской областей.

По предварительным данным полиции, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции со стороны 51-летнего водителя «Рено Меган».

Эта машина врезалась в попутный «Хендай Солярис». Фото опубликовала региональная Госавтоинспекция.

В результате происшествия помощь врачей понадобилась троим людям из «Хендая»: 29-летнему водителю, 25-летнему пассажиру и 19-летней пассажирке.

