Опубликовано фото с места ДТП с тремя пострадавшими в Калужской области
Авария произошла вечером 16 ноября на трассе М3 «Украина» недалеко от границы Калужской и Московской областей.
По предварительным данным полиции, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции со стороны 51-летнего водителя «Рено Меган».
Эта машина врезалась в попутный «Хендай Солярис». Фото опубликовала региональная Госавтоинспекция.
В результате происшествия помощь врачей понадобилась троим людям из «Хендая»: 29-летнему водителю, 25-летнему пассажиру и 19-летней пассажирке.
