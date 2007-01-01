В Обнинске вора нашли по мокрым следам

Женщина, живущая в одном из городских общежитий, обнаружила, что её стиральная машина пропала из общей зоны. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей, и она сразу заявила об этом в полицию, сообщили 16 ноября в УМВД по Калужской области.

Полицейские заметили на полу следы воды и решили идти по ним. Капли привели к комнате одного из жильцов, рядом с которой было особенно мокро.

Хозяин комнаты - 28-летний местный житель - признался: его собственная стиралка сломалась, и он решил взять чужую. Украденную машину нашли у него и вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вину подтвердят, мужчине грозит до пяти лет колонии.