0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске вора нашли по мокрым следам
Новость дня Обнинск

В Обнинске вора нашли по мокрым следам

Дмитрий Ивьев
17.11, 11:18
0 319
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Женщина, живущая в одном из городских общежитий, обнаружила, что её стиральная машина пропала из общей зоны. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей, и она сразу заявила об этом в полицию, сообщили 16 ноября в УМВД по Калужской области.

Полицейские заметили на полу следы воды и решили идти по ним. Капли привели к комнате одного из жильцов, рядом с которой было особенно мокро.

Хозяин комнаты - 28-летний местный житель - признался: его собственная стиралка сломалась, и он решил взять чужую. Украденную машину нашли у него и вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вину подтвердят, мужчине грозит до пяти лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtDUkRWR1pQWGZCaVlMS0VHdDBFVGc9PSIsInZhbHVlIjoiOE1iU0kvQ1VnbEVzeUozVmFaTmNXcFM4RmNhTFVSVXVLWUVPeFZLNzU2eHpUUzV5VUdtOHpaK0Q0K2h5M21mRW9GS0NoV2J0dGFsZmczbHpOcm9jN1gxVHNoNXk1R3lLbjBwVWt1Yk9SRk9RcmFmaWhib2t1NEIyeE5zUEVuZVZ5MCtLazZYZzlGWlJCVG1zSXE1WXVEbXR6TXQ2dnRXeDdZTUpyb0ZRTHVRQ2RGaDRPK3cvcXhhR2toNXZac1dwaWMyd25Xekw2ZUpKaFBlTWxDVFdhOW9QcDRyYUJEM2RxTE83VEt2cFhYTjNwcEZ5cUdPTG5zNDBqTkdiUWE3SG8vRTJjbmZCdzIwUWZtYXFkVlNLSTFaL0t1RlEwOWNoWUx3RE1OcGJGQWNmRzZvM283dEdMNzZzWVkyOWFFNnVXTHVBbkZrNzBrbEVwUGo4WjF0eUVHN25tWXgvYkhBWlVoUXZ1Znhkc1J1YlE4N1doRHVhYWpndUdYeWFTdHJsMXZUaTM1cXRDU3ZqOWtHc2luYWxKTSsxNk5sTTJaa2dVNnIwRDlMR1dDclZSVGRSc1Y4YkJvQWtPcVRGQTlOUSIsIm1hYyI6IjAzNTk5NzMzOTdjYWNjOTM1Mzc1NTc5MjU5M2FlYWYyN2ExZmNmYWEzMzA3ZGI2YjdhMjk2ZmE2NWI2M2ZkNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBCMW1IbEVQS3pEVGpJNEFWNFRtamc9PSIsInZhbHVlIjoiYkg4Wk1Md1l1Nk5zOXcrcitCVlhwOU1JYXFDQjQ0RG1zUHBWS0g5WStibTluNFF5YXNzTTlzL09CcU14cFh0YWhCM2xNWDJFSkhjVjIvSDlncjI5bjZQOTlZc1NTZlFON0VBTmdJMlZkUVl6eGpOdU9oRW9mRCtrenZTK0lTZmZrRkpSNk9kNEhkRExMZnQwbEhFa1ZrekRXakZCYVpkNkdMY1ZUL0JuMy9kRUxteUVpRDE4a2diODNCWUwwOVMwbExpd3kwVXFBSlAxTFB6R0IwM1Q1OVFDakpsOUtLMVVEZnQvNSsyUnRFcERZcWZ4UTRUZER5cCtqY1l4anVvOTRJRlMyTUZiNGtIM2ZkWHBKOHV2bjlDUjBPUTB3dnhveFU3cGJYdFd6REh1YzYxZHJ0MzhsbjF5dWJWb1cwSEFXdlpNeXVrMUhsbnVybzk4dlVFc09ENkRSRVNtNVMyRmdCNml1VFpsUnBnbzNJSmxOVWlxdDFxUkVUS3I1VnJtMyt2VGcyekxJUUd0M2xhMDlqTCtxUUhBZjA3YzkzRlNhR2RXRm9oS3J5UTR5VXk5eHFWVUh5MkVWdXoxd0c2ZTY2K3JGV2Q2dFhZVEVHOHhHK2dNQTBwQXpYM3djcHhyVVJpcmZzdWsxeGxkTlFBZGpqN0svTURjVWxJRjY3Y01tc0QxQmRNeUlPbFVMRDNrcDc2VGtjOUJ4RkpCTmZubHl4OS9BRm91OHgzaGpUTFhENkt0OGFYNmVLaG5ub0ovM3RweHFySlNkUTJQN2RaVmRXOGFpMFd3Mk9UbVlpblZjN3l1KytmOThEQ3k0NGVhb1k2bmtlZC9hQXdrZ1A3VCIsIm1hYyI6ImZjYWRjM2RmNGU3MWU2ZDA3ZmEwOWRlOTA2YmE1NjkyY2JmOTYzZGE2YTg5ZGQ1NDIyZmNlNWIxYjliZGU4MmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+