Двое людей пострадали в ДТП с диким животным под Боровском

На автодороге «Малоярославец-Боровск» произошло серьезное дорожное происшествие с участием дикого животного.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

15 ноября около 19:40 на 18-м километре трассы водитель Mercedes совершил наезд на зверя.

После столкновения автомобиль не удержался на дороге и съехал в кювет. За рулем находился 35-летний мужчина, который двигался из Боровска в сторону Обнинска.

В результате аварии пострадали оба находившихся в машине человека - водитель и его пассажирка 1993 года рождения. Медики оперативно прибыли на место и оказали всем необходимую помощь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Происшествие лишний раз напоминает о необходимости соблюдать осторожность при движении по загородным трассам, особенно в темное время суток.