В Балабаново автомобиль сбил человека на улице Гагарина
Обнинск

В Балабаново автомобиль сбил человека на улице Гагарина

В Боровском районе Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода
Ольга Володина
16.11, 09:18
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Ранним утром 16 ноября в Балабаново на улице Гагарина автомобиль марки KIA совершил наезд на человека.

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного МЧС в 4 часа 48 минут. На место происшествия немедленно выехали экстренные службы для оказания помощи пострадавшему.

На месте работали расчеты пожарно-спасательных подразделений, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Специалисты оперативно оценили обстановку и провели необходимые мероприятия.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего дорожного инцидента.

