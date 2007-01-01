+5...+6 °С
Обнинск

Жителей Обнинска ждут проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
14.11, 16:16
C 17 до 19 ноября пройдет ремонт на Северном водоводе Вашутинского водозабора, сообщили в пятницу в филиале РИР.

Из-за этого в некоторых районах города вода может стать мутной.

Также возможно снижение напора воды в то время, когда краны откроет большое количество людей.

- Сотрудники филиала выполняют дополнительные мероприятия для снижения возможного влияния негативных факторов, - прокомментировали в филиале РИР.

